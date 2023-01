Juan Duque está de ingenioso y creó insulto inspirado en la canción de Shakira

El cantante no desaprovechó la oportunidad de hablar sobre el éxito de la colombiana junto a BZRP.

Además, la letra de la canción ha causado todo tipo de comentarios por las referencias de Gerard Piqué, Clara Chía y su exsuegra, Montserrat Bernabeu.

Tanto fue el ‘boom’ que se generó por este hecho, que las personas no perdonaron y sacaron varios memes respecto a cada una de las palabras que dijo Shakira.

Asimismo, varias celebridades se pronunciaron al respecto, uno de ellos fue Juan Duque, el exnovio de Lina Tejeiro. Quien decidió crear un insulto por todo lo que estaba pasando con Shakira.

Por lo cual, se dice que por la canción en contra Piqué surgió el "care Twingo hijue%$&$". Además, el influencer no se quedó quieto y mostró una parte de su más reciente sencillo.

"No quiero falsos, tampoco mimosas, pero si que me mimen las mozas, guaro pa' no sobrepensar las cosas, pero si me copia te vuelvo mi esposa, por hoy bebamos, que mañana nos preocupamos...", dice la canción. Además, Juan Duque dijo que Shakira tenía sentimientos más oscuros que el café.