Juan Duque confirmó que tiene novia ¡Compartió foto con ella y todo!

Juan Duque habló de su nueva relación amorosa y algunos internautas lo criticaron.

Tanto Lina Tejeiro como Juan Duque han intentado llevar sus vidas lidiando con las suposiciones de nuevos romances y demás, sin embargo, recientemente, la actriz dejó claro que está soltera, situación que al parecer no está viviendo su expareja, ya que compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se dejó ver tomado de la mano con alguien.

Pese a que en la instantánea no se puede ver de quién se trata, Juan Duque indicó que está tragado y que por el momento prefiere no hacer público su romance y eso no quiere decir que la esté escondiendo, ya que para él, es exponerla y quizás poner en peligro la estabilidad mental y emocional que han ido construyendo.