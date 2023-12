¿Juan Diego Vanegas se divorció? Sofía Gómez se pronunció

Esto tiene sorprendidos a muchos seguidores, quienes estaban enamorados de esta pareja, quienes se veían muy felices en los diferentes momentos que compartían juntos.

A raíz de estos rumores, Sofía Gómez dio unas declaraciones que dejaron pensando a muchos qué está pasando en la relación con Juan Diego Vanegas.

"Él está bien. No quisiera que me preguntaran sobre eso, es un tema personal entre él y yo y preferiría que no. No quiero hablar del tema", fue lo que dijo en 'Lo Sé Todo'. Aunque no respondió como tal, sí dejó abierta la posibilidad de una supuesta separación entre el chef y ella.



Sin embargo, dijo que en el 2024 va a estar muy entregada a sus proyectos profesionales, lo que daría pie a que cada uno estará enfocado en su vida. Además, en cada una de las redes sociales no se ven fotos de ellos dos juntos, incrementando más este rumor.