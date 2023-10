Juan de Dios Pantoja admitió que le puso los 'cachos' a Kimberly Loaiza y ella se pronunció

Es obvio tengo que seguir con mi vida, aunque en el fondo se que viviré arrepentido hasta el día de mi muerte. Se que ningún perdón será suficiente para reparar el daño que le he hecho a Kim y eso me duele más de lo que creen.

"Perdónenme si los decepcione, me deje llevar. Ahora solo me toca asumir las consecuencias de mis actos, el tiempo no lo puedo regresar, pero sí puedo ser mejor en el presente y eso haré", expresó el influencer mexicano.

Kimberly Loaiza y la infidelidad de Juan de Dios Pantoja

A través de diferentes mensajes en sus redes sociales, ha dejado claro que no se encuentra bien en este momento. Además, desde un principio dijo que no sacaría canciones al respecto. Sin embargo, en las últimas horas, dijo que sí lo hará, porque necesita desahogarse.

Asimismo, ha puesto frases, en donde confirma que todo es real y no se trata de una estrategia de marketing, como algunos fans lo creían. Por lo cual, dijo esto en su Twitter.

"Yo también quisiera que esto fuera una broma, o marketing para una canción, pero desgraciadamente, él tiró todo lo que construimos a la basura". Luego de ello, dijo que sus hijos son lo más importante para ella y por lo cual, seguirá de pie por ellos.