Jordi Martin no ocultó nada sobre la información que posee sobre Gerard Piqué.

Precisamente, el tema de las infidelidades de Piqué hacia Shakira fue tocado a fondo por Jordi, pues según él, se enteró de muchas traiciones por parte del español, durante los 13 años que estuvieron juntos.

"Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En 13 años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches. Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por fumársela. Piqué ha estado con media Barcelona", contó el periodista.

Al parecer, el picaflor fue descubierto por el periodista y quizás a raíz de eso fue que empezó la mala relación entre ellos, pues a Jordi Martin no le tiembla la voz para 'desenmascararlo', ni siquiera cuando Tonino, el hermano de Shakira le preguntó si sabía cuántas infidelidades había tenido que soportar ella.