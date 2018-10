Jon Bon Jovi y su explosivo ataque contra Kim Kardashian

Jon Bon Jovi, el líder de la banda de rock Bon Jovi, se ha despachado en contra de la famosa ‘socialité’ y empresaria Kim Kardashian, de su show y de otros realities como ‘The Real Housewives’, los cuales considera que no le aportan nada a la cultura moderna.

En medio de una entrevista con The Sunday Project, el intérprete de ‘Como yo nadie te ha amado’, manifestó que jamás “le ha regalado” ni un solo segundo de su vida a ver este tipo de contenidos e incluso, aseguró que ni siquiera distingue los nombres de cada una de las hermanas del clan Kardashian.

“Creo que es horrible que vivamos en un mundo así, y puedo decirles que nunca le he dado ni 60 segundos de mi vida, a ver una de esas amas de casa de Blah Blah (The Real Housewives) y tampoco a las Kardashians… Tanto así que ni sé sus nombres, simplemente no es un programa que me gustaría ver”; reseña el diario británico Metro.

Lee también: Kim kardashian hace una inesperada confesión sobre su vida sexual

El artista de 56 años de edad también criticó la forma en como Kim Kardashian se hizo famosa, cabe recordar que el mundo puso los ojos en la empresaria después de que se hiciera público un video sexual con su entonces pareja Ray J. La cinta se ha convertido en una de las más vendidas en la industria ‘Triple X’.

Sobre esto, Bon Jovi comentó, “¿Qué puede haber en tu biografía? Hice un video porno y ¿adivina? me hice famosa… Bueno, lo siento, pero ve y escribe un libro, pinta, actúa, estudia, canta…”.

El cantante continuó explicando la incomodidad que le produce ver tanta falta de talento en varias de las estrellas del momento. Para él, hay muchas mejores formas de aprovechar la vida.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital