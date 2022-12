Johnny Depp vuelve a ser Jack Sparrow todo para alegrar a un niño con terrible enfermedad

El niño está diagnosticado con una enfermedad terminal y uno de sus más grandes deseos era conocer a Jack Sparrow.

A pesar de que el actor se enfrentó hace algunos meses a una demanda por parte de su expareja, Amber Heard, y en medio del juicio dijo que no iba a volver a interpretar el papel de pirata; hace algunos días Depp hizo caso omiso a su promesa y se volvió a vestir con el personaje que lo hizo pasar a la historia.

Johnny apareció vestido como el icónico capitán para cumplir el deseo de un niño de 11 años, Kori, quien se rehusó a recibir un trasplante de corazón, pues ya había recibido dos y su cuerpo los había rechazado.

El niño nació con síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, por tal motivo tuvo que recibir un trasplante de corazón en el 2018, pero su cuerpo rechazo el órgano. En enero del año 2021 se hizo el procedimiento nuevamente, pero tampoco funcionó.

Por tal motivo, Kori, decidió no volver a realizarse un trasplante, pues durante la última intervención sufrió demasiado.

"Él siempre ha dicho que si alguna vez necesitaba otro trasplante, es algo por lo que nunca volvería a pasar, así que en el momento en que me dieron la noticia, supe que esto solo iba a ir en una dirección", dijo la madre de Kori, Pixi.

Asimismo, la mujer reveló que esta enfermedad no tiene cura y no se sabe cuánto tiempo podría seguir con vida. "Cada comida que le hacemos, no sabemos si será la última. Cada vez que lo llevamos a la cama podría ser la última vez", explicó.