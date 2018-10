Johanna Fadul no solo es reconocida por su talento actoral, sino por utilizar las redes sociales para promover sus proyectos, mostrar su descontento con algunas situaciones y por reflejar detalles de su vida junto a su esposo, Juan Sebastián Quintero.

No obstante, en algunas ocasiones atrás la colombiana se pronunció respecto a cosas que no le han gustado o con las que no está de acuerdo. Por ejemplo, hace algunas semanas, Fadul habló acerca de las mujeres que se le “ofrecen” o molestan a su esposo aun sabiendo que está comprometido con ella.

Ahora, volvió a utilizar su cuenta oficial de Instagram para hablar en sus historias acerca de los precios que tienen algunos productos que venden en los aeropuertos. Aunque no se especifica en cual terminal aérea colombiana se encuentra, la actriz enfatiza en las vitrinas donde se ubican algunas bebidas.

Aunque Fadul intentó comprar algo para consumir, se puede observar cómo se indignó al ver que el costo aumentaba considerablemente hasta el triple que se consigue comúnmente en cualquier tienda o almacén.

Entre los alimentos que graba, se puede observar una leche achocolatada que llega a costar $10.000, un precio bastante elevado considerando que se puede conseguir aproximadamente a $2.000 o $3.000.

Ante su incomodidad, Johanna Fadul indicó de nuevo que tuvo que comprar un café que le costó $8.000 y esto le parecía el colmo que los aeropuertos manejaran estos precios en productos que al final la gente terminaba adquiriendo.

En las últimas publicaciones que realizó la actriz en su Instagram, se puede observar que estaba esperando para tomar un vuelo hacia Estados Unidos.

Por ahora no se conoce si la artista realizó este viaje por descanso o por algún motivo de trabajo, pero ha publicado algunas fotografías en distintos lugares como Washington y Maryland.

