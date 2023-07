Jhonny Rivera habló sobre su relación con Jenny López: "estaba aburrido de que me trataran de gay"

Jhonny Rivera se pronunció por primera vez sobre la relación que tiene con Jenny López.

Se trataría de su corista, Jenny López, quien a través de un TikTok confirmó que sí están juntos. Aunque en redes los han criticado por la gran diferencia de edad que tienen. A diario les llueven comentarios sobre esto, por lo que el cantante de música popular tuvo que salir a hablar al respecto.

Primero empezó diciendo que él no quería hablar de este tema, pero por el boom que tuvo en las redes salió a dar su versión de los hechos. Allí aseguró que no puede negar que hay una gran diferencia de edad entre él y ya, y que eso él no lo puede normalizar.

Además, aseguró que pensó que al confirmar esta relación, las cosas cambiarían."Yo estaba aburrido con el tema de que me trataran de gay. Yo dije, será que haciendo pública esta relación eso va a cambiar?", expuso el papá de Andy Rivera.

Asimimo, dijo que esta situación "es muy triste, porque construir una carrera es muy duro, alguien así porque está enojado y lo escribe sin una prueba y sin fundamento, dije Dios mío de dónde sacan todo eso. Jenny está conmigo laboralmente desde los 15 laboralmente, sentimentalmente desde los 19 años", expresó el intérprete de 'Mi decisión'.

Aunque varios han quedado sorprendidos por esta confirmación, otros le desean lo mejor en esta etapa a Jhonny Rivera. Además, porque sus fans dicen que es un hombre increíble que merece la oportunidad de amar profundamente.