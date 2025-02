Jhonny Rivera estalla contra las críticas: “No me van a detener”

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera se pronunció recientemente en sus redes sociales sobre las constantes críticas que recibe a diario. En un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el artista dejó claro que los comentarios negativos no lo detendrán y que seguirá trabajando en sus sueños sin importar las opiniones ajenas.

Rivera, quien ha construido una sólida carrera en la industria musical, compartió su reflexión con sus seguidores y enfatizó la importancia de la perseverancia: "Me escriben cosas como ‘ya está viejo’, ‘ya no canta igual’, ‘debería retirarse’… pero saben qué, yo sigo aquí, porque esto es lo que amo hacer". El artista dejó en claro que los comentarios malintencionados no afectarán su pasión ni su determinación.

En su publicación, Rivera también recordó a su audiencia que muchas personas abandonan sus sueños por miedo a la crítica y que él ha decidido no dejar que los comentarios negativos lo frenen. “No pueden detener un sueño, solo uno mismo puede hacerlo cuando deja de creer en sí mismo”, y además enfatizó en que los artistas deberían armarse valor e ignorar los malos comentarios que destruyen una ilusión.

El video rápidamente generó una ola de apoyo entre sus seguidores y colegas del gremio, quienes destacaron su humildad y compromiso con la música. Rivera, quien ha sido un referente en el género popular colombiano, ha demostrado en varias ocasiones su resiliencia frente a la adversidad y su capacidad para reinventarse a lo largo de los años.

A pesar de las críticas, Jhonny Rivera continúa cosechando éxitos y conectando con su público, reafirmando que su pasión por la música es más fuerte que cualquier comentario negativo. Su mensaje inspiró a muchos a seguir luchando por sus metas sin dejarse afectar por las opiniones externas.