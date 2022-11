¿Jhonny Rivera en el gremio de los buseteros? "El transporte público se volvió muy malo"

Al parecer. los tiempos han cambiado en el transporte público.

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más queridos de Colombia y últimamente es muy activo en sus redes sociales, allí pública sus conciertos, concursos para rifar carros y cuenta aspectos de su vida personal.

En esta ocasión el pereirano usó su Instagram para contarle a sus seguidores sobre un negocio que desde hace unos años le generaba ganancias aparte de la música:

“Les cuento una cosa. Esa buseta es mía, me parece muy chévere. Qué pena, va a sonar presumido, pero vengo detrás de ella desde hace rato y decía: Yo siempre soñaba con tener un negocio que estuviera rodando solo, mientras yo estaba haciendo otra cosa”, dijo el artista.

A lo anterior añadió que siempre ha estado orgulloso de sus triunfos ya que lo que tiene hoy en día ha sido el fruto de su talento y que ha sabido cultivar para seguir vigente y disfrutar con sus seres queridos.

Pero lo que más impresionó a los internautas fue que a pesar del positivo mensaje, resaltó que ya no eran los tiempos de antes, “lástima que ese negocio es perversamente malo hoy en día. El transporte público se volvió muy malo, pero cuando la compré e invertí en el transporte era rentable”, ya no, y añadió, “me van a criticar y hay gente que se molesta porque uno comparte sus logros, pero no es la idea”, expresó el intérprete de ‘El mujeriego’.

Cuando Rivera mencionó que no lo criticaran se refería a que hay personas que por redes sociales lo llaman presumido cuando él expone los triunfos que ha obtenido, pero que él lo hace como si se lo contara a amigos cercanos y acepta regaños.