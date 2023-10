Jhonny Rivera contó sin pelos en la lengua el incómodo momento que pasó con su suegro

Algunos tenían la duda de cómo iba a reaccionar el papá de Jenny López, dado que la joven conoce al artista desde que tiene 15 años. Solo que, desde que cumplió los 19 empezaron a verse con otros ojos.

En una entrevista, Jhonny Rivera dijo que vivió un momento bastante incómodo con su suegro. Primero dijo que el señor se preocupó por las verdaderas intenciones de él con Jenny.

Sin embargo, que él aprobaba que los dos estuviera y que no se oponía a que estén juntos. Solo le dijo que le iba a doler mucho si llega a lastimar a su hija.

"Me invitó a tomar tinto, me dijo que ya se había enterado de que ya nosotros teníamos un proyecto sentimental y que realmente él no se oponía al tema de la edad", expresó Jhonny Rivera.