Jessica Cediel y el curioso momento que pasó con uno de sus "fans": "Todos me quieren besar"

Jessica Cediel quedó impresionada por semejante beso que le zampó ese querido "fan".

No fue el típico clip bailando, sino con alguien muy especial en la calle. La famosa presentadora se encontró con un lindo perrito que se le acercó más de la cuenta.

La colombiana mostró lo feliz que estaba en ese momento y hasta lo cercana que estuvo del animalito. El peludito le zampó tremendo beso y ella lo tomó con gracia.

Tanto así, que en su Instagram puso que todos querían besarla y los que estaban pasando por aquella calle se impresionaron de cómo pasaron los hechos.

Los comentarios no se hicieron esperar, luego de que Jessica Cediel quedara encantada con el perrito que le quiso demostrar que estaba feliz de tenerla ahí en las calles.

"No Juzgo al perrito por olerte tanto … yo haría lo mismo", "Quien no quisiera besar una de las mujeres más bonitas", "Definitivamente eres un Ángel que despierta admiración", "Ese no solo te quiere besar","ese es mi perro favorito, para el otro año lo compro", "Precioso el perrito y la acompañante ni se diga", "Ese animalote... ay bestia", dijeron algunos.