Las coincidencias que encontraron los seguidores de ambos personajes revelarían que J essica Cediel y Ovy on the drums pasaron juntos la Navidad.

Los rumores de que la presentadora y el productor estarían en una relación comenzaron hace un tiempo, más precisamente en octubre de este 2022, cuando fueron vistos juntos en el restaurante Rancho MX . Después de las primeras especulaciones ninguno se pronunció al respecto y no se volvió a hablar del tema.

Aunque recalcó sus intenciones de mantener la relación en privado, los internautas están muy al pendiente de la vida amorosa de la presentadora y como en esta época decembrina muchos comparten sus momentos mágicos de vacaciones o de la compañía especial que tienen, los fans de Jessica Cediel se percataron de que ella y el productor urbano Ovy on the drums estuvieron en el mismo lugar.

De acuerdo con sus publicaciones, parece ser que estaban juntos en el mismo hospedaje. Cabe resaltar que esta no sería la primera coincidencia de la posible pareja, pues Jessica Cediel compartió que se encontraba en Egipto, justo cuando Karol G estaba grabando el videoclip de su tema Cairo, del que Ovy on the drums fue productor.

Ya se conoce que las expectativas de Cediel son bastante grandes y que de ser cierto, esta relación podría estar pasando al altar, e incluso llegara las instancias de crear una familia.

Sin embargo, solo el tiempo nos dirá que ocurre entre ellos que parecen estar muy enamorados.