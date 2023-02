Jessica Cediel se hace un cambiecito en la cara y la comparan con Megan Fox: belleza de otro mundo

La presentadora compartió una historia que dejó sin aliento a sus fanáticos.

A pesar de que en la farándula colombiana siempre ha destacado por su carisma y sensualidad, hay quienes la llegan a criticar fuertemente en redes sociales e indican que la presentadora abusa de los filtros de Instagram para lucir más hermosa.

Te puede interesar: Jessica Cediel respondió a críticas por no saber bailar: "No entiendo el escándalo"

Por esto, hace algunos días apareció en sus historias criticando a sus 'haters' y apareció sin ningún filtro, además hizo zoom en su cara para demostrar que su belleza es natural, además les 'cantó la tabla' a quienes la criticaban.

“los haters que no pueden faltar, obviamente las viejas feas sin vida y envidiosas, están diciendo que esto, vean, miren que no se me deforma nada. Esto no es un filtro, esta es mi carita”, dijo.