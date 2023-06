Jessica Cediel se emocionó al mostrar que subió de peso: dejó ver sus piernotas en diminuto short

Jessica Cediel impactó a todos con tremenda figura que tiene ¡Está una locura!

Recientemente, subió un par de historias en donde mostró que ha subido de peso, porque según ella, se le complica aumentar su peso. En este video, ella luce un 'shorcito' muy corto y hasta se levantó la camisa, para que pudieran ver más de la cuenta. Emocionó a tantos, que hasta dijo que había comido demasiado, y que podría estar embarazada.

Luego de unos segundos, subió otra historias en Instagram. Allí confesó que no tiene ningún bebé por dentro, que antes de que digan que lo está, decidió desmentir dicha noticia.

Además, aseguró que respetaba todas esas páginas de contenido para adultos, pero que no saldrá a dejar más de la cuenta, porque no lo gusta hacer ese tipo de cosas.

Ahora bien, en los comentarios de sus fotos han destacado lo linda que se ve y que a pesar de tener 40 años, se conserva muy bien. Su figura ha puesto a soñar a muchos de sus seguidores.

"No me lleva de conductor elegido", "Es demasiado bella y sencilla", "Más bella esta chica", "Hermosísima la Jessica", "Esta mujer es pasada de preciosa", "Lo que hace Dios cuando está contento definitivamente", "Qué fémina y sensual te ves con ese vestido", "Este video me huele más rico", "Hermosos vestido, te queda muy bien", "Muñequita linda", dijeron algunos.