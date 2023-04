Jessica Cediel se cortó las pestañas y los seguidores no perdonaron: "Pobre mujer necesita ayuda"

Jessica Cediel fue blanco de críticas luego de publicar el truco para que las pestañas le crezcan bien largas.

Ella mostró cómo la rutina que hace para que las pestañas le crezcan muy largas, sin embargo, sus afirmaciones no fueron bien recibidas por algunos fans.

A través de una publicación en el 'feed' de Instagram, ella mostró sin miedo a nada cómo hace dicho procedimiento. La famosa colombiana dijo que no hay que tener miedo a nada.

"Despúntenlas con toda la buena energía. Sí funciona, yo lo hago como una vez por año. Y si quieres, también puedes complementar con un suero para fortalecerlas", dijo la mujer.

Sin embargo, a pesar de afirmar que esto sí le ayudaba, muchos aseguraron que esto no estaba bien esto. Algunos dijeron que esto podría traer consecuencias y quedar sin una pestaña.

"Muy linda y todo, pero no", "No sirve de nada cortarlas", "Está haciendo estupideces para después estar llorando", "Esta chica no se cansa de inventar", "yo me muero dónde me corte mis pestañitas", "Un primo lo hizo y eso daña la vista", entre otros.

Hay que destacar que, Jessica Cediel ha dado de qué hablar por sus travesuras en la capital colombiana. Ella contó que se subió a un Transmilenio en Bogotá, porque tenía que llegar muy rápido a su destino. Su carro tenía pico y placa y un taxi le cobraba demasiado. Por lo cual, se puso gafas y tapabocas. Como no tenía para el pasaje, un bogotano se lo pagó.