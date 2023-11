Jessica Cediel se atacó a llorar luego de hablar de Dios: "él sabe por qué lo hace"

Como últimamente ha estado hablado sobre estos temas, recientemente decidió confesar que se siente muy emocionada y necesitaba contárselo a sus seguidores. En donde detalló esas promesas que tiene Dios para ella y describió que estaba sorprendida, porque desde el 2011 aparecen estas señales del señor.

En un video, que subió a sus redes sociales, Jessica Cediel leyó la cita bíblica que la identifica mucho y que se le aparece en varias parte. Se trata de Isaías 41:10, esto es una parte de lo que dice en el texto: "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo". Además, como estaba contando esto tan bonito que le está pasando, no pudo contenerse y llorar de agradecimiento.

Los internautas no pudieron evitar comentar y afirmar que está muy bien que sea una influencer que suelte todo y no se guarde nada. Estas fueron algunas de las palabras.

"Ojalá un día Dios me tocara así a ese nivel como ha hecho con muchos", "Me hiciste llorar Jesi 😢 es lindo escuchar lo que dices, Dios nunca falla", "Yo le creó cuando uno Dios le cumple algo uno se siente", "Es bonito creer en estos tiempos tan insensibles", "Que bonito que tenga esa cercanía con Dios, todos decimos creer y no lo buscamos", dijeron algunos.