Jessica Cediel reveló que se contagió por segunda vez de covid-19

La presentadora se hizo la prueba por una congestión nasal y una pequeña molestia en la garganta.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una serie de historias del perfil de la colombiana, por segunda vez se contagió de covid-19 y no entiende de qué manera, ya que siempre mantiene los cuidados necesarios. La celebridad señaló que se realizó una de las pruebas respectivas por una congestión nasal que se le presentó, además de una piquiña en la garganta.

La modelo se sinceró y expresó lo que pensaba de esta situación actual, ya que sus planes de Navidad habían cambiado por esta noticia que recibió. Cediel estalló y aseguró que esto que estaba pasándole al mundo era una “mi$%&” y esperaba que todo mejorara a futuro.

“Pasar Navidad sola, lejos de la familia, todos los plaens que tenía, pues nada, no puedo hacer nada. Yo me cuido mucho, ustedes lo han visto en las historias y en lo poco que les comparto (…) Pero bueno, Dios mío, me tocó, que sea tu voluntad. Qué mi$%& este covid, qué mi#$% esto, qué mi$%& cómo ha cambiado la sociedad”, afirmó en los clips.

De igual manera, la colombiana se entregó a Dios y aseguró que le estará contando a sus seguidores todo lo que suceda con su salud en los próximos días.

Es importante recordar que Jessica ya se había contagiado en el pasado y tuvo que enfrentar algunos malestares generales en su cuerpo, además de lidiar con dolores ocasionados por los síntomas.