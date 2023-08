Jessica Cediel le respondió a quienes la critican por sus manchas y les mandó tremendo pico

Jessica Cediel no se quedó callada y envió un particular mensaje a esos ‘haters’.

En los últimos días, Jessica Cediel ha estado en tendencia por abrirse a todos sus seguidores y mostrarse tal cual es, sin una gota de maquillaje. Allí reveló las manchas que tiene en su rostro, mientras se hacía la rutina del día a día.



Además, reveló esos mensajes que le llegan muy seguido, en donde le destacan la piel tan bonita que tiene. Sin embargo, también hay quienes la critican por mostrar con orgullo sus manchas y en esta ocasión, ella no se quiso quedar callada y se refirió al tema.



Aunque en varios de los comentarios, le han dicho que no parece de 40 años, sino de 20, también hay quienes la han criticado. Le han dicho en varias ocasiones que no hace falta que muestra más de la cuenta, pero este tema a ella no le interesa y le quiso enviar un mensaje a todas sus fanáticas en Instagram.



“No se estresen, que no hay nada de malo en tener manchas, no es que uno no quiera tener las manchas, pero si las manchas le llegaron qué le vamos a hacer. Niñas, no se achanten por eso, no le paren bolas, sean felices que la verdadera belleza está acá adentro”, explicó la recordada presentadora del Canal RCN.



Además, aprovechó para enviarle un pico a todas esas personas que le envían buenos mensajes a diario. A más de uno tiene enamorado con esos pasos prohibidos que hace en sus videos de Instagram, en donde tiene más de 10 mil seguidores.



Recientemente, dio mucho de qué hablar por lucir como toda una modelo de cuadernos, como Ana Sofía Henao. Se puso una peluca rubia junto a un bikini y muchos dijeron que se parecían demasiado. Además, que le lucía bastante ese color, pero que preferían a la Jessica Cediel pelinegra.