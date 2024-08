Hace unos días,Jessica Cediel desató una polémica por el vestuario que utilizó en los Premios Juventud 2024. La presentadora colombiana llegó a la alfombra roja de ese evento luciendo un vestido negro, confeccionado en un tejido transparente y un gran escote. Si bien, Cediel se sentía a gusto con su atuendo, el mismo generó debate en redes sociales.

Vea también: Impactante cambio: Jessica Cediel comparte imagen de sus comienzos en la televisión

La también modelo publicó en su cuenta de Instagram un video de su participación en los premios, recibiendo en él duras críticas por parte de los internautas que consideraban su atuendo “excesivamente revelador y poco apropiado”. Los comentarios negativos se afocaban en la cantidad de piel expuesta, y “la falta de elegancia”.

“Con todo amor y respeto, ¿por qué perdiste esa mujer tan linda que eras para convertirte en una persona tan ordinaria?”, “Ella es divina, pero realmente está cayendo en ‘la que no muestra no llama la atención’”, “Que falta de estilo, parece que se estuviera vendiendo”, “Dónde quedó la elegancia y el buen vestir”, “Por qué no salió en cucos”, “El Halloween para ella es diabólico, ¿y esa forma de vestir tan vulgar qué es’”, “No tienes k mostrar tanto para verte bella”, son algunas de las tantas reacciones negativas que recibió la presentadora.

Sin embargo, Cediel no se dejó intimidar por las críticas y defendió su derecho a usar la ropa que quiera. La presentadora colombiana aseguró sentirse cómoda y segura con su elección, destacando que el vestido era perfecto para el clima y la ocasión.