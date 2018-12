¿Jessica Cediel está soltera de nuevo?

Jessica Cediel, reconocida por tener uno de los cuerpos más bellos del país, se roba constantemente las miradas de los internautas por sus provocadoras publicaciones que incluyen fotografías con poca ropa.

Es principalmente a través de Instagram que la modelo se muestra para llamar la atención de los usuarios que la siguen y quieren saber más de su vida.

Al respecto, muchos internautas se sintieron tristes al conocer a mediados de este año que Jessica Cediel tenía un nuevo amor.

Aunque en su momento llegó a especularse que el noviazgo de la modelo era con Pipe Bueno –con quien en el pasado ya había tenido una relación– jamás se confirmó. También se rumoró que era Jessie Vargas, un popular boxeador estadounidense, quien se había mostrado cercano a la presentadora.

Sin embargo, jamás se supo en realidad quién era la pareja de Jessica pues lo mantuvo por varios meses en total sigilo.

Hoy en día, la modelo no se volvió a mostrar con nadie en los contenidos en redes y llegó hasta a borrar lo que en el pasado había divulgado, sin revelar en concreto quién era.

Además, en recientes días ha hecho una serie de entregas con mensajes que sugieren que acabó con esa relación.

“It’s over” (se acabó), “Let it go” (déjalo ir) y “Don’t you worry about a thing” (no te preocupes) son solo algunos de los mensajes que ha enviado.

Aun así, sigue siendo un misterio –al igual que el nombre de esa pareja– si en realidad se encuentra soltera.

