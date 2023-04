Jessica Cediel dio sopa y seco a quienes la critican por mostrar su cuerpo: "no les da para pensar"

Por lo cual, Cediel no aguantó nada y le respondió a todas esas personas que están en desacuerdo con lo que subió a sus redes sociales.

"Ayer les montó un video, porque les dije que les iba a compartir el progreso y hubo gente super linda que está conectada conmigo y hay otros que se escandalizaron. Porque uno subió un video en vestido de baño, en short, mostrando lo normal que muestra todo el mundo".

Además, dijo que "¿de verdad hay gente como con dos dedos de cerebros que no les da para pensar que es normal vestirse así cuando vives en una ciudad como Miami? Como ahora todo lo que uno pone es malo para algunos, entonces me imagino que no faltará el hater.”, finalizó Jessica Cediel.