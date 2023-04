Jessica Cediel dejó loquito a todos con atrevidas fotos: Sus 'chichis' se robaron toda la atención

Jessica Cediel volvió a conquistar con tremendo cuerpazo. Puso a trasnochar a unos cuantos.

En unas imágenes aparece en bikini, en otros en shorts y también en atrevido trajes que ponen loquito a todos sus fans.

Recientemente, subió un par fotografías con un video, en donde deja ver su nuevo atuendo. En uno sale bailando muy contenta y en las capturas aparece con este traje negro con encaje, que dio de qué hablar. Además, se puede ver su escote, que resaltó durante todo el tiempo y se le vieron las 'chichis'.

A pesar de que algunos, quedaron impactados con su belleza, otros la criticaron por subir contenido de su cuerpo.

"La verdad no se que aportan tus videos", "No sabe qué hacer más para ganar plata mostrar", "Esa mujer es perfecta", "Que mujer mas encantadora", "Mi modelo favorita", "Niña todo lo bello está en tu corazón", "te pareces tanto a Megan Fox", "Que falta me hacía esa niña", entre otros mensajes.

Recientemente, Jessica Cediel le cantó la tabla a los que la critican por mostrar su cuerpo, dado que, a menudo, ella sube imágenes de este tipo y algunos no están de acuerdo.

"Ayer les montó un video, porque les dije que les iba a compartir el progreso y hubo gente super linda que está conectada conmigo y hay otros que se escandalizaron. Porque uno subió un video en vestido de baño, en short, mostrando lo normal que muestra todo el mundo".

Además, dijo que "¿de verdad hay gente como con dos dedos de cerebros que no les da para pensar que es normal vestirse así cuando vives en una ciudad como Miami? Como ahora todo lo que uno pone es malo para algunos, entonces me imagino que no faltará el hater.”, finalizó Jessica Cediel.