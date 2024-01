La reconocida presentadora y actriz colombiana, Jessica Cediel, marcó el inicio del año 2024 con una notable renovación, tanto en su vida personal como en su imagen pública. A lo largo del 2023, Cediel enfrentó diversos desafíos, desde críticas en redes sociales hasta compartir la difícil situación de salud de su padre.

Además, Cediel compartió la delicada situación de salud de su padre, Alfonso Cediel , quien ha lidiado con las secuelas del síndrome de Parkinson durante más de 15 años. A finales de 2023, el padre de Jessica fue hospitalizado por razones no reveladas, lo que agregó preocupación a la familia.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Jessica Cediel?

Sin embargo, la presentadora no se dejó vencer por las adversidades y compartió en Instagram un video mostrando lo que sería su nuevo trabajo, aunque no dejará de lado la televisión, demostró su participación activa en la remodelación de la finca que recientemente regaló a sus padres. En el clip, se le ve trabajando en actividades como cargar troncos y mover tierra, demostrando su dedicación al proyecto.

En la descripción del video, Cediel compartió un mensaje motivador: "Desde pequeña me enseñaron a trabajar duro. Y a cuidar lo que a uno le ha costado conseguir a punta de esfuerzo y sacrificio. Gracias a todos los angelitos que me acompañan en el camino. Disfruten sus logros, mi gente… solo ustedes saben cuánto les costó llegar allí".

