Jessica Cediel, blanco de críticas por orar de forma particular: impactó por el mensaje que dejó

"Ella pidiéndole a Dios de una forma golosa a ver si así él baja y la escucha", "Deje el show y guarde la cordura", "Hay tanto mundo equivocado frente al concepto de adorar a Dios", "Es mejor dar testimonio sin show", "Solo otro religioso podría atacar a otro", "Cómo siempre llamando la atención..😮", "Mateo 6:5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas", dijeron algunos.

Lo que más ha llamado la atención, es que dejó un particular mensaje en su publicación. Allí afirmó que para ella, Dios es muy importante y que nadie conoce esa versión religiosa de ella. En este sentido, específico que si no fuera por todo lo que vivió, no podría estar donde se encuentra en estos momentos.