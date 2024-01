Jessi Uribe se pegó tremendo totazo al intentar tomarle foto a Paola Jara: hizo reír a muchos

Fue a dar contra la arena, pero se vio el momento en el que el intérprete de 'Dulce pecado' intentó levantarse, pero la risa le ganó y siguió en el piso. La persona que estaba grabando no podía dejar de reírse junto a Jara.

Los internautas no pudieron evitar comentar al respecto, en donde algunos dijeron que todo fue actuado. Como también hubo quienes no podía parar de reírse por este momento tan gracioso.

"Que viva el amor ❤️😍", "Ni para actuar sirve 😂😂😂", "Creí qué sólo era en los escenarios 😂 pobre individuo 🤦🏽‍♂️😂", "Que rico ver las personas felices a su manera. 😍", "Él no estaba actuando, él se le quiso tirar al amigo y a hacerse el caído", "hay gente que no entendió el chiste", "A ver esta jugando con el amigo jajajajajaj", "Se ve lo manipulado de la escena, eso si me da risa", dijeron algunos.

Hay que destacar que, en repetidas ocasiones, Jessi Uribe y Paola Jara han mostrado lo enamorados que están. Aunque varios fans no han superado lo que sucedió con Sandra Barrios, la expareja del santandereano, hay también quienes les envían mensajitos de mucho amor.