El cantante hace 3 años no se presentaba en la ciudad y el amor que le dieron sus fans lo dejó anonadado.

A través de sus redes sociales el cantante de 'Dulce pecado' compartió un video y un par de fotos con aquella mujer, pues la situación que vivió fue bastante especial.

“Que te digan que siempre oran por ti, que piden a Dios por tu salud: eso no tiene precio. Dios permíteme encontrar personas así todos los días de mi vida. Hace 3 años no venía a Pereira y me regalaron este hermoso recuerdo”, escribió en su publicación.

En las imágenes se puede ver a una mujer de la tercer edad abrazando a Jessi Uribe, seguidamente le dice que lo ama y que todos los días le envía bendiciones, mientras le da la bendición con su mano derecha.

La publicación del artista ya cuenta con más de 7 mil reacciones y cientos de comentarios. "Ojitos de amor", "esas deben ser las admiradoras que deben tener los artistas", "que hermosura de señora", se lee en redes.