Jessi Uribe, uno de los exponentes más destacados de la música popular en Colombia y Latinoamérica, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "Si Ya Me Voy". Esta canción, que ya resuena en plataformas digitales y en los corazones de sus fans, es una obra compuesta y producida por el renombrado cantautor mexicano Joss Favela, conocido por su habilidad para capturar emociones profundas a través de la música.

La colaboración entre Uribe y Favela no solo destaca por la calidad de la composición y producción, sino también por la fusión cultural que representa. La unión de estos dos talentos, provenientes de diferentes tradiciones musicales dentro de la música popular, ofrece una canción que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión. Esta combinación de influencias y estilos ha elevado la música de Jessi Uribe a un nuevo nivel de calidad y resonancia emocional, atrayendo a un público aún más amplio.

El lanzamiento de "Si Ya Me Voy" representa un punto de inflexión en la carrera de Jessi Uribe , consolidando su lugar como uno de los artistas más influyentes en el género popular. Su capacidad para conectar con el público a través de letras poderosas y melodías conmovedoras se reafirma con esta colaboración co n Joss Favela, un compositor que ha dejado su huella en la industria musical mexicana y que aporta una dimensión cultural enriquecida a la propuesta de Uribe.

"Si Ya Me Voy" se presenta como una balada cargada de sentimiento que aborda un tema universal e inevitable: la muerte. Sin embargo, lejos de ser una canción sombría, el mensaje que ambos artistas buscan transmitir es positivo y alentador . La canción nos recuerda que, aunque la muerte es parte inevitable de la vida, lo que realmente importa es cómo vivimos y amamos en el tiempo que tenemos. Es un llamado a celebrar la vida, a no posponer las palabras de afecto y a valorar cada momento compartido con nuestros seres queridos.

Letra de "Si Ya Me Voy" de Jessi Uribe



Si ya me voy, me quiero ir

Así como viví la vida,

Al ataúd rodeado

De la gente que más me quería.

Si ya me voy, quiero que brinden

Conmigo el último trago,

Y a mi salud se canten

Unas de despecho y yo las pago.



Quiero que toquen mariachis

De las de Vicente,

Y presente me tengan

El día que la muerte,

Tomando tequila,

Se acuerde de mí.



Voy aprendiendo, no quiero irme

Sin las de José Alfredo,

Y que sepan todos

Los que están presentes

Que me iré feliz.



Si ya me voy, quiero una fiesta

De colores en mi pueblo,

Y que al final todos se queden

Cantando mi recuerdo.

Si ya me voy, ahí les encargo

A los que fueron importantes,

Que desde allá voy a cuidarlos

Para que nada les vuelva a doler.



Quiero que toquen mariachis

De las de Vicente,

Y presente me tengan

El día que la muerte,

Tomando tequila,

Se acuerde de mí.

Voy aprendiendo, no quiero irme

Sin las de José Alfredo,

Y que sepan todos

Los que están presentes

Que me iré feliz.



Y que sepan todos

Los que están presentes

Que me iré feliz,

Que me iré feliz.