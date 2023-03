Jessi Uribe confesó cuánto ganó con su primer pago de cantante: "Lo único que sé hacer es cantar"

Jessi Uribe reveló detalles de sus inicios como cantante.

Jessi Uribe es uno de los cantantes más reconocidos del género popular, pues temas como 'Ok', 'Dulce pecado', 'Matemos las ganas' y otras han catapultado su carrera musical.

Pero no todo siempre fue color de rosa como hasta ahora, pues el bumangués, a pesar de que su padre, Fernando Uribe, le enseñó todo lo que sabía de la música, a él le tocó empezar de ceros.

En una entrevista de 'Juanpis' González, el intérprete de 'Repítela' reveló detalles de cómo fueron sus inicios como cantante, una carrera que en parte construyó en compañía de su exesposa, Sandra Barrios.

En medio de los recuerdos, Jessi reveló que cantó por primera vez en un bar clandestino donde le dieron su primer pago y por el que él decidió que su vida sería en torno a lo que sabía hacer:

“Yo lo único que sé hacer es cantar, yo no sabía más. Llegué a la casita, me gané 20.000 pesos esa noche y llegué a donde mi mamá y le dije: ‘madre, mire lo que me gané’. Desde ahí comencé a soñar y a querer hacer lo que sé hacer”, le dijo el cantante al personaje de Alejandro Riaño.

Jessi estaba contando en voz entre cortada su historia de vida y empezó a cantar, en ese momento fue interrumpido por el entrevistador que de manera burlona mencionó que," mi papá es mariachi y nunca me dejó estudiar, por eso, yo solo sé cantar".

Este material audiovisual fue compartido por el humorista y los internautas aprovecharon para comentar que: "'Sabiendo de donde salí, después me volví arribista'", me conmueve ese hombre", "Solo sabía cantar y dañar hogares", entre otros.