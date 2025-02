El departamento de psicología de 'La casa de los famosos' decidió que lo mejor para Jery Sandoval era que saliera del programa. Esto después de que Jery explotara en una discusión con Emiro Navarro, discusión que derivó en fuertes agresiones verbales contra otros integrantes del reality.

Todo empezó cuando Jery intervino en el llamado 'Show de Yina', un espacio creado por Yina Calderón para que los participantes expongan sus diferencias con sus compañeros. Jery Sandoval acusó a Emiro Navarro de tener un complot contra ella y aseguró que tenía pruebas: "Ya tengo esas conversaciones guardadas y ya entiendo por qué no me saludó la primera vez que nos vimos".

Lea: Escándalo en ‘La Casa de los Famosos’: Jery Sandoval y Yaya Muñoz casi se agarran

Emiro la miraba incrédulo, y cuando tuvo su turno de responder, negó cualquier conspiración contra Jery: "Estoy, como ustedes, sorprendido. No sé de qué habla. Mi amor, tengo mucho oficio que hacer y mucho para dedicarle mi...". Ella lo interrumpió amenazándolo con llevar las supuestas pruebas a la justicia: "Tengo las pruebas. Que se puede ir a la Fiscalía, es otra cosa. Así que dile a tu grupito que tengo las pruebas, tengo todos los audios y yo estaba escuchando todas las conversaciones y se puede ir bien grave". "¿A tu grupito de qué? No entiendo de qué estás hablando, mi amor", respondió Emiro, y ella insistió en el supuesto complot. El joven creador de contenido siguió con su intervención: "No tengo nada que ocultar porque en verdad no sabía nada de grupos. Ni siquiera tengo grupo con ninguno de aquí". Lea: Karina García 'sentencia' a Marlon en 'La casa de los famosos': "Usted sólo se ríe y ya"

Yina Calderón decidió, entonces, sentar a Jery Sandoval más cerca de Emiro, que seguía defendiéndose y explicando que, si ni la saludó, era porque ella fue la persona que había llegado al sitio donde estaban: "Si no me conoces y yo no te conozco y tú llegas, la educación no pelea con nadie". Jery aseguró que sí lo había saludado y lo llamó "atrevida". "Jery, te hago una pregunta: ¿a ti te hace falta mi saludo? A mí no me hace falta el tuyo. Entonces, ¿por qué te afecta?", replicó Emiro. Yaya Muñoz intervino a favor de él, al ver que Jery Sandoval no se calmaba y acusaba a Emiro de hacer un gesto despectivo: "No es contra ti. Yo creo que tú te lo estás tomando personal. Deja de tomar las cosas personal porque él jamás ha dicho algo de ti y siempre que saluda, saluda en general". Lea: ‘La Abuela’ no pierde el tiempo en ‘La Casa de los Famosos’: Se besó a dos participantes Jery siguió y siguió y se acercó a Yaya para continuar la discusión. El problema es que Sandoval no dejó el asunto ahí e insistió en él cuando ya había terminado la actividad y estaban en la cocina: "Yo tengo todos los audios". Sin que estuvieran muy claras las razones de su disgusto, Jery increpó a Yaya por defender a Emiro y empezó a gritarla y agredirla verbalmente. Fueron tantas palabras de grueso calibre, que el pitido del programa se escuchó de forma continua.