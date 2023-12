Jenn Muriel y su receta navideña: ¿Delicia o exceso de dulzura?

¿Por qué criticaron la receta navideña de Jenn Muriel?

Algunos seguidores expresaron su preocupación por la cantidad de dulces en la receta y cuestionaron si Jenn Muriel realmente consumía este tipo de alimentos, comentando cosas como: "Yo creo que tú no comes eso", "Tan sólo verlo ya me dio diabetes" o "Me dolió la cabeza de solo ver tanto dulce".

También te puede interesar: El Día de Velitas en Colombia: ¿Cuándo se celebra y por qué existe?

¿Qué dicen quienes defienden la receta navideña de la influencer?

Por otro lado, hubo un grupo que salió en defensa de la influencer, argumentando que la libertad de elección es primordial y que si la receta no es del agrado de alguien, simplemente no la preparen.

Esta polarización de opiniones demostró cómo una simple receta puede desencadenar un debate entre los seguidores de la popular influencer. A pesar de las críticas, Jenn Muriel continúa entreteniendo a su audiencia con su contenido, al final solo queda apreciar como los gustos son tan diversos como las recetas navideñas.