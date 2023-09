James Rodríguez y el mensaje que le envió a famosa influencer, ¿le está cayendo con toda?

No es la primera vez que James se ve involucrado en este tipo de polémicas y aunque no se sabe con qué intención la mujer decidió mostrar este hecho, parece que eso sí empezó a generar miles de rumores de aficionados no solo en Brasil sino en el mundo en general.

Es importante resaltar que Campos es reconocida porque fue la encargada de revelar las pruebas que mostraban la infidelidad del jugador Neymar, quien en su momento tuvo que enfrentar la polémica teniendo en cuenta que estaba esperando un hijo con Bruna Biancardi.

Le puede interesar:

Así las cosas, parece que James no pierde el tiempo y estaría coqueteando con la hermosa mujer que se roba miles de miradas a través de sus redes sociales.