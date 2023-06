James Rodríguez fue captado muy juntico con rubia que se robó todas las miradas ¿romance a la vista?

James Rodríguez fue captado muy juntico con una rubia que se robó toda la atención.

La noticia la confirmó 'Rechismes', quienes tomaron una fotografía de los dos, en lo que sería el aeropuerto. Aunque no se conocen los detalles, las redes estallaron con esta noticia. Por lo cual, los internautas comentaron esta noticia y sorprendió a varios del mundo del entretenimiento y del fútbol.

"Pobrecito mi James, solo me lo utilizan", "Jajajajajajaja esto acá es todos contra todos 😂 no se salva nadie", "Pero James tu recoges es, lo que otros dejan", "Ahora sí lo va a poner a hablar bien", "La bruja génesis", "Los hombres no aprenden", "Jajajajajajaja ya le hizo el amarre", "Papá cuidao con el agua de calzón", "Al man le gusta andar reciclando exnovias de otros famosos", entre otros comentarios donde lo criticaron fuertemente.

Hay que recordar que, Aleska Génesis estuvo en varias polémicas. En noviembre de 2022 se dio a conocer que la reconocida mujer le habría hecho brujería a Nicky Jam, por lo cual, aquellos comentarios que han dado de qué hablar. Además, aseguraron que ella fue bastante tóxica durante la relación que tuvo con Miguel Mawad.

En este mismo sentido, hay que destacar que James Rodríguez salió del equipo Olympiacos. Allí jugó cerca de 24 partidos y logró marcar cinco goles con seis asistencias.

Lo que se rumora es que podría llegar al Besiktas, quienes le hicieron una propuesta muy jugosa. Fue un contrato por dos años, en donde le pagarán al año 2.5 millones de euros.