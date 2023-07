Jairo Ordóñez habló sobre cómo llegó a la película 'Sonido de libertad': "me puse a llorar"

Jairo Ordóñez estuvo en El Mañanero de La Mega y contó cómo fue que lo escogieron para la película 'Sonido de libertad'.

Justo en estos días le dieron delantal negro, por lo que tuvo que enfrentar a una eliminación. Él no se quería ir y la dio toda, a pesar de que no se sentía muy bien.

Como él hace un arroz muy rico, decidió presentar un arroz con camarones. Para ello debía preparar un plato con una sal en especial y esta era la himalaya. Esta le jugó una mala pasada y su preparación quedó sin sabor.

Jairo Ordóñez estuvo en El Mañanero de La Mega y contó toda la experiencia que vivió durante todo el programa. "Me siento ganador. No importa el premio monetario, sino la experiencia que he adquirido. Todo lo que he soñado en mi vida, Dios me lo ha dado. Uno da la pelea hasta el final", expresó el famoso actor.

En esta entrevista, también afirmó que a pesar de estar enfermo, nunca renuncio a estar en aquella cocina. Además, dijo que el estar ahí era como un acto de lealtad. "Las cosas se ganan bien hechas".

Luego de esto, Jairo habló sobre la película 'Sonido de libertad' o en inglés 'Sound of Freedom'. Quien tuvo la oportunidad de participar en este filme que llegará el próximo 31 de agosto de 2023 a Colombia.

"Es una película basada en hechos reales. Yo hago casting y al año me vuelven a llamar. El director estaba fascinado como hablaba el personaje. Le encantó mi casting y hasta me dieron un aplauso. Yo me puse a llorar, Dios es muy grande conmigo. Es una peli muy linda y trata sobre los niños", puntualizó Ordóñez.