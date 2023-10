J Balvin responde a fan por comparar sus canciones con las que le componía Feid

Sus canciones más sonadas y recordadas han sido, 'X', '6 A.M', 'Ay Vamos', 'No es justo', 'Bonita', 'Sigo extrañándote', 'Mi gente', 'Relación remix', 'Say My Name', 'Poblado', dijeron algunos.

Ahora bien, J Balvin, ha dado de qué hablar por un comentario que le hizo un fan a él en sus fotografías en Instagram. "Definidamente, desde que Feid dejó de ser quien le escribe las canciones, dejó de ser lo mismo". Esto enojó bastante a José Álvaro Osorio y decidió responderle con toda, en donde no dejó pasar ni una.

Esta fue la respuesta de J Balvin, que fue bastante polémica y algunos fans se sorprendieron por lo que dijo. "Esa narrativa ya tiene que cambiar. Solo ha estado en tres canciones, ¿listo? Ya cansa esa historia, que no es así. Anda busca y me avisas, ¿listo?"

¿Qué canciones le escribió Feid a J Balvin?

Según indica un informe de 'Billboard', las canciones que Feid le escribió a J Balvin son las siguientes: 'Ginza' y 'Sigo extrañándote'. Al parecer hay una tercera, pero no sería más las producciones que el novio de la 'Bichota' le hizo J Balvin.