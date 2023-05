J Balvin desapareció de Instagram y cuenta el porqué: Su respuesta fue épica y muchos se rieron

J Balvin causó más de una risa al revelar qué pasó con su Instagram.

Allí él confesó que se le había perdido la clave de su cuenta, por lo que, no ha podido utilizarlo. Él aseguró que ya lleva más de ocho meses sin publicar nada. A lo que la colombiana dice "aaaa es por eso", porque pensaron que se iba a tomar unos días, para estar alejado de las redes sociales, pero la realidad era otra.

Además, en un envivo con 'Ryan Castro' también se refirió al tema y le pidió ayuda a todos sus seguidores, para poder recuperar su clave de Instagram.

"Se me perdió la clave de Instagram, que la gente postee por mí. Por ahí salió un tema de ‘Rápido y Furioso’, yo no tengo cómo promocionarlo, se llama ‘Toretto’, no es un sencillo mío, eso no es un regreso porque yo nunca me he ido, como para calentar la vuelta, eso está en todas las redes", expresó.

J Balvin fue tendencia, luego de que se conocieran video de su cumpleaños número 38. Botó la casa por la ventana, luego de que hiciera tremenda fiesta en el quinto piso del Museo de Arte Moderno de Medellín, que está ubicado en 'El Poblado', una de las calles más exclusivas de la capital antioqueña.

Lo acompañaron varias celebridades como Maluma, Ryan Castro, Wolfine, El Tino y su novia Valentina, entre otros. Por aquella celebración, cerraron el lugar que es muy concurrido por los ciudadanos. No prestó el servicio el 13 de mayo y volvió a la normalidad el 14 del mismo mes.