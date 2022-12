Iván Marín celebró 10 años de matrimonio: "sigamos amándonos así de defectuosos"

El reconocido humorista se fajó con tremendo mensaje.

"La razón fundamental por la que yo me comencé a dedicar a este oficio fue eso, cuando descubrí que el humor era lo que me podía mantener en pie y ver desde otra óptica todas las cosas que me tenían mal y que me avocaron en la depresión" indicó.

Cuando no está en la tarima, Iván Marín asegura que es un hombre que se ríe por todo y aunque reconoce que las diferentes situaciones de la vida no se prestan siempre para sacarle el doble sentido, es fiel creyente de que una sonrisa puede cambiar un momento difícil.

Precisamente, verle el lado bueno a las diferentes situaciones es lo que lo ha llevado a mantener una buena relación con su esposa Leidy Silva, con quien lleva más de 10 años, una celebración que el pereirano alardeó por estos días en sus redes sociales.

De acuerdo a la publicación de Iván Marín, aunque ha logrado grandes cosas en su vida, seguir al lado de su esposa y mamá de sus hijos, Nicolás y Julieta, es su mayor logro, pues aunque han pasado momentos difíciles, han sabido sobrepasar cada piedra que se les ha cruzado en el camino.

Dentro de la misma cursi y a la vez graciosa dedicatoria, el humorista manifestó amar a su esposa con todo y sus defectos, precisamente porque ella ha hecho lo mismo con él.

"Hoy no celebramos estos 10 años por haber sido felices durante cada momento de ellos, los celebramos porque fuimos capaces de vencer los momentos en que mutuamente nos hicimos infelices. 👩‍❤️‍👨 Te amo con todos tus defectos precisamente porque me amas con todos los míos, espero que sigamos amándonos muchísimos más años, así de defectuosos" escribió.