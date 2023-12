Iván Lalinde reveló la enfermedad que tiene y cuál es el tratamiento que le hacen

Iván Lalinde preocupó a sus seguidores, luego de que confesara la enfermedad que tiene.

A través de su cuenta de Instagram, en donde tiene casi 800 mil seguidores, mostró en detalle de su enfermedad y los ejercicios que le hace la enfermera, para irse recuperando poco a poco.

"Me estoy cuidando esta peste, tengo el pecho supercongestionado, me estoy haciendo unas terapias respiratorias. Claudia viene y me hace unos masajes en pecho, en la espalda. Me pone un medicamento en la mascarilla para las nebulizaciones, me hace lavados nasales", explicó Iván Lalinde.

Lee también: Iván Lalinde se comunicó desde el más allá con Lina Marulanda y reveló lo que le dijo