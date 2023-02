Iván Lalinde acudió al cirujano para arreglarse un detallito de su cuerpo ¿Qué se hizo?

El comunicador suele publicar contenido acerca de sus hábitos a la hora de comer y el ejercicio que realiza disciplinadamente.

Incluso, ha compartido recetas saludables y rutinas de gimnasio, al que asiste todos los días en las horas de la mañana, a lo que los seguidores le atribuyen sus cambios físicos.

Sin embargo, Lalinde reveló un secreto que se tenía bien guardadito, pues su apariencia no solo tiene que ver con sus rutinas de ejercicio. Por medio de sus redes, confesó que se realizó una intervención estética para darse una ayudita adicional.

“¿Pillaron ese reel del doctor Juan Carlos Monroy? Es que él es lo máximo. Y esas llanticas de por acá (señalando su abdomen), me las quitó el doctor Monroy. El gimnasio ayuda mucho, pero yo me di una ayudita con él, porque yo veía que esa vaina no iba a bajar nunca”.