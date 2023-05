Inteligencia artificial unió lo que Karol G separó: Feid y Anuel juntos en una canción

Anuel y Feid han dado de qué hablar por los más recientes comentarios que hizo el puertorriqueño.

La expareja de Yailin empezó con su tiradera, luego de ellos dos terminaran y se le abriera la posibilidad de regresar con la colombiana. Sin embargo, ella ha demostrado que todo se quedó en el pasado y que no tiene 'chance' para estar juntos.

Luego de dedicarle varias canciones, ella supuestamente lo habría bloqueado de sus redes. Según dijo Anuel, lo que hizo la 'bebecita' fue porque Feid se habría puesto celoso y estaría molesto con todo lo que estaba pasando.

Y como si fuera poco, se tomó una captura con una pancarta que decía 'Fuck ferxxo' y el internet estalló. En la publicación de él, agregó unos corazones verdes (el color que usa el paisa) y le dedicó un par de palabras.

Por lo que varios aseguraron que Anuel estaba confirmaron la relación entre Karol G y el colombiano. No es oficial, pero no hay dudas al respecto.

Ahora bien, en medio de toda esta polémica, la inteligencia artificial hizo de las suyas. Unió a Feid y Anuel en una canción y las redes estallaron con aquella melodía.

Los comentarios no se hicieron esperar, por lo que quedaron asombrados de cómo quedó aquella mezcla. "Mejor Feid", "Sois unos traviesos", "No, no eso no encaja no no", "Que pesadez con la IA", "No suena natural", "Eso nunca va a pasar debido a que Karol G está con fercho", "Esa música es de Feid", "Ahi lo que hay es flow", "Anuel se monta en lo que sea y pega", entre otros.