¡Increíble! Yina Calderón se tatuó la cara y reveló por qué lo hizo

"Yo les hablo directo y sin anestesia la parte que me voy a tatuar es el rostro", dijo a sus seguidores.

En su Instagram reveló que la parte que se iba a tatuar el rostro.

“Yo les hablo directo y sin anestesia la parte que me voy a tatuar es el rostro (…) es una decisión propia, es algo que he pensado ¿qué me voy a hacer en la cara? Es algo asombroso”, dijo en su video.

Lee también: ¿Qué pasó viejo? Marc Anthony causa polémica por sus raros movimientos de mandíbula

Además, dejó claro que está en el propósito de disminuir las bebidas alcohólicas.

Incluso le explicó a quienes la siguen cuál es el significado de cada uno de los dibujos que se hizo en la cara.

"El signito, ese no tiene significado, simplemente me gustó, lo vi y me lo hice; la rosa para mí significa mujer, sensibilidad, ternura y eso me gusta; las estrellitas ya las tenía, este de la parte de arriba dice Guadalupe, yo soy devota a la virgen de Guadalupe y así se va a llamar mi primera hija porque obviamente seré mamá en algún momento de la vida, cuando Dios lo disponga; y el corazón es para recordar a todas las personas que me hicieron daño y me sacaron una lagrima, personas en las cuales yo confiaba tanto en el amor como en las amistades o familia y en el momento en el que yo más los necesitaba me dieron la espalda", expresó.

Puedes ver: Se dan garra: Alzate es víctima de los ladrones pese a que estaba escoltado

Yina Calderón agregó que este último tatuaje se lo hizo para recordar que no puede confiar en todos los hombres, ni en todos los amigos porque sino su corazón quedará roto.

"No se guarda rencor, se aprende y listo", concluyó.