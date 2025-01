Increíble transformación de Marcela García: El antes y después de su calvicie

En su más reciente publicación en Instagram, Marcela García Caballero, influenciadora y exreina del Carnaval de Barranquilla, compartió un anuncio relacionado con su cabello, que mantuvo oculto durante varios años debido a la alopecia provocada por un trastorno alimenticio.

En el video, grabado junto a su hermana Laura García, anunció el lanzamiento de una marca de productos para el cuidado capilar, incluyendo un aceite que, según ella, ha favorecido el crecimiento del cabello en más de 50 mujeres, incluyéndose a sí misma. Durante la grabación, Marcela se quitó la peluca para mostrar cómo su cabello ha comenzado a crecer nuevamente.

También compartió detalles de su proceso desde el inicio y relató cómo ha enfrentado la alopecia como parte de su historia personal, marcada por desafíos y superación.

Leer más: Las lágrimas de Selena Gomez por los mexicanos deportados: vea el video

Desde pequeña, la mujer explicó que el cabello era un tema relevante en su familia. Su madre prestaba especial atención a la melena de todos en el hogar. Aunque ella también valoraba su apariencia física, su perspectiva cambió tras atravesar un desorden alimenticio.

"Yo era mi pelo, era mi fuente más grande de autoestima, de belleza, de seguridad, y cuando comencé a hacerme daño y ese pelo se fue, me dio tan duro que no me quedó otra que meter ese tema en un baúl y no mirar hacia atrás. Empecé a jugar con las pelucas, a convertirme en una mujer mucho más segura y, después de un tiempo, ya todo estaba bien", comentó en un video publicado en su cuenta oficial de TikTok.

Aunque parecía estar en proceso de recuperación, García se enteró de que estaba embarazada. Los médicos le indicaron que no sería posible recuperar su cabello; sin embargo, notó señales de mejoría, lo que le devolvió la esperanza y la confianza en sí misma.

Vea también: Lady Tabares reveló cómo fue su experiencia en la cárcel: casi pierde su bebé

Decidió entonces usar un aceite que describió como "milagroso". Con constancia, los resultados comenzaron a aparecer. En un mensaje compartido frente a las cámaras, al natural, alentó a otras mujeres a aceptarse y a trabajar cada día por ser la mejor versión de sí mismas.

Marcela García vivió varios años enfrentando inseguridades derivadas de la pérdida de cabello, consecuencia de un trastorno alimenticio que afectó su salud física y emocional. En publicaciones anteriores, expresó: “Me escondía detrás de extensiones y sentía temor de que alguien notara lo que me sucedía”.

El uso de pelucas y prótesis capilares le permitió enfrentar su vida pública mientras lidiaba con este proceso. Según explicó, los médicos eran poco optimistas respecto al crecimiento de su cabello debido al daño en los folículos provocado por años de bulimia. No obstante, Marcela decidió enfocarse en su recuperación física y emocional, especialmente tras el nacimiento de su hija Fátima, fruto de su relación con Sergio Chams.