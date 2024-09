Javier Acosta fue un hincha apasionado del equipo de fútbol Millonarios, cuya trágica historia ha conmovido a muchos en Colombia. Tras sufrir las secuelas de un grave accidente automovilístico que lo dejó paralizado y, posteriormente, una infección bacteriana que deterioró gravemente su salud, Javier fue diagnosticado con cáncer en la sangre.

Frente al inmenso dolor que ni siquiera la morfina podía aliviar y para evitar ser una carga para su hija de 12 años, decidió optar por la eutanasia. “Mi hija me dijo que prefiere verme con ‘papito Dios’ a que estuviera sufriendo en una cama. Imagínese la madurez de mi hija”, dijo Acosta en una entrevista y agregó: “El motivo más grande de elegir la eutanasia fue Valentina (su hija), porque yo no puedo permitir que por mi egoísmo y quedarme en esta vida sufriendo, hacer que mi hija pierda su niñez, su infancia y juventud por cuidar al papá que no se puede mover. Yo ya he vivido, viví al extremo. Valentina merece una vida bonita al lado de mi familia”, puntualizó.

Asimismo, reflexionó sobre la muerte. “Yo soy fiel creyente de que hay vida después de la muerte. Y yo sé que me voy a encontrar en el cielo con mis abuelitas y con mis amigos de la barra a quienes lloré porque me dolieron en el alma cuando murieron. Y yo pienso que voy a encontrarme con ellos y vamos a hablar de muchas cosas. Yo soy fiel creyente que cuando yo me muera, voy a resolver muchas incógnitas de lo que pasó con mis amigos”, agregó.

En sus últimas semanas, Javier se despidió de sus seres queridos y compartió su proceso con sus seguidores a través de redes sociales.