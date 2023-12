Hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno derritieron de ternura con particular video

Recientemente, la pareja de famosos conmovió a muchos con un video extremadamente tierno. Todos estaban vestidos de blanco para una sesión fotográfica, y en medio de esto, los pequeños demostraron su talento para bailar y lo hermosa que es su familia.

Estos fueron algunos de los comentarios de los fanáticos, quienes quedaron más que enamorados con el video. Asimismo, resaltaron que Domenic y Máximo parecen muy felices con sus padres. "Divino, muero de amor", "Los niños se ven muy felices", "Bello", expresaron algunos.

Es relevante mencionar que Luisa Fernanda W compartió hace unos días que no se sentía bien con su cuerpo. Afirmó que había subido cerca de 4 kilos en menos de un mes y se sorprendió porque ni después de sus dos embarazos se sentía así. Además, mostró en un video que ya no le quedaban los pantalones y que nada en su armario le quedaba bien.

"Subí cuatro kilos en un mes, y sí, sé que esto puede parecer una tontería para muchos, reconozco que hay cosas peores en la vida, pero cada uno vive su proceso. Entonces, toda la ropa que me pongo me hace sentir incómoda. Nada de mi armario me queda como antes. Esa es la razón por la que no me verán usando un crop top", comentó Luisa Fernanda W