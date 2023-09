Hijo de Shakira la sacó del estadio por respuesta sobre el 'look' de su mamá

Ahora bien, en medio de la pasarela le preguntaron al hijo mayor de Shakira sobre cómo se veía su mamá. La respuesta de él hizo reír a más de uno y hasta la barranquillera lo abrazó. "Súper guapa, ella siempre está guapa", dijo el pequeño. El otro chiquitín se quedó mirándolos y admiró la belleza de su madre.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y muchos dijeron que Milán era como todo un príncipe. Además, que necesitan de un hijo como él los halague de esa manera.

"Amo el amor de ellos 😍", "Y la mira como o sea no estás viendo el mujerón que es mi mami", "no hacen falta los halagos de ningún hombre, más ya ella tiene a sus 2 príncipes", "Milán dice como, pero ¿es que no la ves? Está divina mi mami", "qué príncipes más hermoso", "Tan bello 😍❤️", "necesito un hijo que me diga eso", dijeron algunos.