Hijo de Freddy Beltran rompió en llanto tras su salida de MasterChef

El reciente capítulo también causó controversia por las declaraciones de Carla Giraldo al finalizar la prueba de la que salió a salvo y arremetió en contra de Liss Pereira, con quien ha afirmado en varias ocasiones no tener una buena convivencia.

"Freddy se va por una espina y para mí sería difícil sacarme esa espina. Mi compañera comediante (Liss) no me invita a su grupo, pero en su grupo salva a las que son sus rivales. ¿Cómo jugaste, Liss? No entiendo", expresó la actriz.