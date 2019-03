Hija de Michael Jackson habla sobre el polémico documental de su padre

Sin duda la imagen de Michael Jackson pasa por su momento más oscuro y cuestionado. El nombre del ‘Rey del pop’ nuevamente está siendo vinculado a casos de abuso sexual infantil después de que se estrenara recientemente el documental ‘Leaving Neverland’, dirigido por Dan Reed y distribuido por HBO, que se basa en los testimonios del bailarín Wade Robson y James Safechuck, quienes afirman que durante su infancia fueron abusados sexualmente por el cantante.

Hasta el momento los hijos del intérprete de ‘Billie Jean’, Prince Michael Jackson I; Prince Michael Jackson II, conocido como ‘Blanket’ y Paris Jackson, no se han manifestado personalmente respecto del documental. Sin embargo, en las últimas horas Paris se pronunció por medio de su cuenta de Twitter.

“Todos se toman mi vida más en serio que yo, deben calmarse”, escribió la modelo y cantante, que es la más mediática de los hermanos.

Ante este tuit, algunos de sus seguidores empezaron a cuestionarla respecto de su actitud en este momento tan polémico por el que pasa su familia, por lo que la joven de 20 años no dudó en responder. “No quise ofender al expresar que deberían calmarse, sé que las injusticias son frustrantes y es fácil ponerse nervioso, pero reaccionar con una mente tranquila generalmente es más lógico que actuar por rabia y también … se siente mejor calmarse”.

Luego escribió, “fumen algo de hierba y piensen en la imagen general de todo”.

i didn’t mean to offend by expressing that titties should be calm, i know injustices are frustrating and it’s easy to get worked up. but reacting with a calm mind usually is more logical than acting out of rage and also…. it feels better to mellow out. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) March 7, 2019

Sin embargo, los comentarios continuaron. “La imagen general es ver que el legado de tu padre está arruinado y su nombre manchado para siempre, pero como quieras”, escribió una usuaria.

“Entonces ¿no hay amor, ni paz? Los tabloides y las mentiras son la imagen más grande, rezaré por ti”, escribió Paris.

The bigger picture is your father’s legacy ruined and his name smeared forever but whatever though — omerta (@omertaamor) March 7, 2019

“¿Realmente crees que es posible derribar su nombre? ¿Realmente crees que tienen una oportunidad? Relájate y ten paz”.

yeah they do that to everyone with a good heart and tries to make a dfference but do you really think that it’s possible to tear his name down ? like do you truly believe they stand a chance ? relax and have peace. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) March 7, 2019

Por otro lado, también abundan los mensajes de apoyo tanto para la familia del artista como para su imagen y legado musical.

“No importa lo que se piense sobre el nuevo documental de HBO, creo que todos pueden estar de acuerdo en que a sus hijos solo se les debe enviar amor y apoyo. Han pasado por mucho. Te amo Paris”, fue el comentario del youtuber estadounidense, Shane Dawson.

no matter what you think about the new hbo doc i think everyone can agree that his children should only be sent love and support. they have been through so much. love u @ParisJackson and we have your back ❤️ — Shane Dawson (@shanedawson) March 4, 2019

De todas formas, Paris también escribió que, “si todo el mundo reaccionó de esta manera hacia los artículos, entonces que dejen de decir mentiras y empiecen a escribir noticias reales”.

La joven también compartió un mensaje de Yoko Ono que dice, “nunca te desanimes, continúa protegiendo lo que crees”.

