Isabella Vargas, la hija mayor de Karina García, se ha convertido en una de sus principales defensoras durante su participación en La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, muchos seguidores del reality se preguntan por qué la joven de 17 años no vive en Colombia junto a su madre.

Aunque Isabella estaba emocionada con su decisión, para Karina García no fue fácil asimilarlo, ya que en el fondo sabía que su hija no regresaría. "Lloraba bastante", agregó la joven al hablar de la reacción de su madre.

"Un día normal le dije a mi mamá que quería irme uno o dos meses a visitar a mi abuela (porque vive en Estados Unidos) y aprender inglés. Me vine en marzo y la verdad yo empecé a estudiar, trabajar, me gustó y acá sigo", explicó la joven.

¿Cómo reaccionó Isabella al ingreso de su mamá a La casa de los famosos?

La influencer y modelo le reveló a su hija su participación en el reality hace cinco meses a través de una llamada telefónica. La noticia fue una sorpresa para Isabella, quien en un inicio no lo creía.

"Ella me contó por teléfono y para mí fue un shock, no creí que iba a pasar, me puse muy feliz. También vino y me visitó para contarme todo personalmente. Fue demasiado lindo", comentó la joven.

Además de Isabella, Karina García es madre de Valentino, un niño de cuatro años. Aunque los hermanos no comparten el mismo padre, tienen una relación muy cercana.

Karina García y su protagonismo en La casa de los famosos Colombia

Actualmente, La casa de los famosos transcurre en su sexta semana, con los participantes enfrentando alianzas, estrategias y rivalidades en busca del premio mayor de 400 millones de pesos.

Dentro de la competencia, Karina García ha sido una de las figuras más comentadas. Desde su breve romance con Marlon Solórzano, hasta sus conflictos con otros concursantes, como Yanina Karpova y Coco, la modelo ha estado en el centro de la conversación.

Uno de los momentos que más controversia ha generado es el comentario de Coco sobre la forma de vestir de Karina. Según él, la modelo ha mostrado "demasiado" en el reality, lo que generó reacciones en redes sociales y llevó a Isabella Vargas a pronunciarse.