Daniela Ospina es una reconocida modelo que ha dado de qué hablar, luego de que tuviera a su segundo hijo. Junto a Gabriel Coronel tuvo a Lorenzo, a quien han mostrado en redes sociales y los fans se han derretido con aquellas imágenes que han posteado en su Instagram, en donde tiene más de 7 millones de seguidores.

Salomé, la hija que tuvo por primera vez con James Rodríguez también se ha robado todas las miradas. A sus 10 años ha dejado a todos por el gran parecido que tiene con Daniela Ospina. Además, están asombrados de lo mucho que ha crecido y de aquellos momentos únicos que comparte con ella.

Lee también: Hijo de Daniela Ospina cumplió dos meses: revelaron cuánto ha crecido

Daniela Ospina reveló el deporte que quiere hacer Salomé

A través de sus historias, le pidió a todos sus fans que si tenían un lugar para jugar voleibol. Que esta vez no es para ella, sino para su hija, quien tiene eso en mente.

Ospina ha mostrado en varias imágenes a Salomé muy feliz con su hermanito Lorenzo. Los internautas no perdieron oportunidad para comentar y afirmar que ya está muy grande.

Lee también: Daniela Ospina mostró las fotos más tiernas junto a sus hijos en Año Nuevo

"Así era yo con mi hermano, jejeje. Me creía su mamá 😍", "Me derritoooo, se han encontrado para ser un regalo el uno al otro", "No que hermosuras los amoooo", "Salo en su papel de hermana mayor. Bendiciones", dijeron algunos.